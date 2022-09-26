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Haberler Sarmaşık 'Bozkırın Tezenesı’ mezarı basında anıldı

'Bozkırın Tezenesı’ mezarı basında anıldı

26.9.2022

’Bozkırın Tezenesı’ mezarı basında anıldı
TÜRK halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş, vefatının 10'uncu yıl dönümünde, memleketi Kırşehir'de mezarı başında anıldı. 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen sanatçının anma törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ziyarette Ertaş'ın kabrine çiçek bırakılarak dua edildi. Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, "Bugün babamızın vefatının 10'uncu yıl dönümü. Bizim için acısı hala taze. Sağ olsun sevenlerimiz, burada bizi yalnız bırakmıyorlar" diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Ertaş için anma mesajı yayımlayarak, "Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
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