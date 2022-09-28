  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık 100 yaşında piyanosunun başında

100 yaşında piyanosunun başında

Sanatçı Bozkurt İlham Gencer, eski şarkılara dikkat çekerek, “Dijital müzik çıkınca ruh biraz bitti. Onun için şu an dinleyiciler eski plaklardan alıyor. Çünkü o zaman ruh vardı” dedi

28.9.2022

100 yaşında piyanosunun başında

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde oğlu Bora Gencer ile yaşamını sürdüren usta caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, bir asırlık yaşına rağmen müzikten kopmuyor. Çocuk yaşta annesinin piyanosuyla başladığı sanat hayatında 85 yılı geride bırakan Gencer, piyanodan ellerini hiç çekemedi.

16 DİLDE ŞARKI SÖYLÜYOR
HİÇ nota bilmediğini anlatan sanatçı, Allah vergisi bir yeteneği olduğunu, 16 dilde şarkı söyleyebildiğini dile getirdi. Ajda Pekkan ile Emel Sayın'ı kendisinin keşfettiğini anlatan Gencer şöyle konuştu: "İstanbul'da 1961'de gece kulübüm vardı. Semiramis Pekkan aradı ve 'Ben Ajda Pekkan, beni dinler misiniz?' diye sordu. Ajda'yı sahneye çıkardım. Geçtiğimiz günlerde ona piyano çalarak eşlik ettim. Vefa duygusu muhteşemdir. Emel Sayın'ı da babası getirmişti. Füsun Önal'ı da ben keşfettim. Ben bir keşif fabrikatörüyüm."

RUHSUZLUK BAŞLADI
Yeni müzik çalışmalarına da değinen Gencer, "Dijital müzik çıkınca ruh biraz bitti. O zaman teknik yoktu, ruh vardı. Ruhun olduğu yerde daha güzel müzik yapılıyordu. Şimdi maalesef ruhsuzluk başladı" dedi.

■ ADEM ÜLKER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA