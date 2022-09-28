100 yaşında piyanosunun başında

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde oğlu Bora Gencer ile yaşamını sürdüren usta caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, bir asırlık yaşına rağmen müzikten kopmuyor. Çocuk yaşta annesinin piyanosuyla başladığı sanat hayatında 85 yılı geride bırakan Gencer, piyanodan ellerini hiç çekemedi.

16 DİLDE ŞARKI SÖYLÜYOR

HİÇ nota bilmediğini anlatan sanatçı, Allah vergisi bir yeteneği olduğunu, 16 dilde şarkı söyleyebildiğini dile getirdi. Ajda Pekkan ile Emel Sayın'ı kendisinin keşfettiğini anlatan Gencer şöyle konuştu: "İstanbul'da 1961'de gece kulübüm vardı. Semiramis Pekkan aradı ve 'Ben Ajda Pekkan, beni dinler misiniz?' diye sordu. Ajda'yı sahneye çıkardım. Geçtiğimiz günlerde ona piyano çalarak eşlik ettim. Vefa duygusu muhteşemdir. Emel Sayın'ı da babası getirmişti. Füsun Önal'ı da ben keşfettim. Ben bir keşif fabrikatörüyüm."

RUHSUZLUK BAŞLADI

Yeni müzik çalışmalarına da değinen Gencer, "Dijital müzik çıkınca ruh biraz bitti. O zaman teknik yoktu, ruh vardı. Ruhun olduğu yerde daha güzel müzik yapılıyordu. Şimdi maalesef ruhsuzluk başladı" dedi.

■ ADEM ÜLKER