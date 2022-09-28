Bir garip yol hikayesi

SOSYAL yardım projeleriyle öne çıkan AHBAP'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent, Adana Valisi'ninnin İstanbul'daki Adana Lezzet günleri daveti için Adana'ya çağırıldığını düşünerek Adana'ya gitti.

DAVET İSTANBUL'DA

ADANA Valisi Süleyman Elban, Levent'i Adana Lezzet günleri için düzenlenen kahvaltıya davet etti. Adana'ya giden Levent, kahvaltının yerini öğrenmek için arayınca yanlış anlaşılma ortaya çıktı.

Organizasyonun İstanbul Ortaköy'de düzenlendiğini öğrenen Levent, yaşananları sosyal medya hesabında anlattı.