İzmir’de Paris havası’ esti

İZMİR'İN önemli sanat kurumlarından Arkas Sanat Merkezi (ASM) bu kez de "L'Air de Paris - Paris Havası" sergisini hayata geçirdi.

MUTLULUK DUYUYORUZ

28 Eylül 2022 ve 12 Şubat 2023 tarihleri arasında ziyarete açık kalacak olan sergi, Leopold Levy'den Fikret Mualla'ya, Hale Asaf'tan Abidin Dino'ya birçok ünlü sanatçının İstanbul'dan Paris'e yerleşmeleriyle birlikte kendilerini bulma hikayelerini anlatıyor.

Serginin açılışında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Türkiye ve Fransa arasındaki uzun süreli kültürel bağlara ve ilişkilerin önemine değinerek, "İki ülke arasındaki kültürel etkileşimin, sanatçıların eserlerine olan yansımalarını yine bu ilişkinin bir sembolü olan Arkas Sanat Merkezi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sergide yer almak üzere koleksiyonlarındaki eserlerini bizimle paylaşan koleksiyonerlere teşekkürlerimi sunuyorum. Dönemin ruhunu yansıtan 'L'Air de Paris - Paris Havası' sergisinin çok sayıda ziyaretçi tarafından görülmesini temenni ediyorum" dedi.

■ ERCAN AKGÜN