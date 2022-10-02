Kültürpark Atatürk Açık Hava Tiyatrosu konserlerinde bu kez Tan Taşçı rüzgarı esti. Bayhan Prodüksiyon tarafından düzenlenen etkinlikte İzmirli sevenleriyle buluşan ünlü popçu, ilginç sahne kostümüyle göze çarptı.

İZMİR ÇOK GÜZELSİN

Oldukça salaş bir kıyafet ve kocaman spor ayakkabılarla sahneye çıkan Tan, adeta gençlerin giyim tarzıyla yarışır gibiydi. Konsere özel olarak sunulan ateş şovları ise geceye ayrı renk kattı. İzmir'de olmayı çok sevdiğini ve bu şehirde kendisini rahat hissettiğini belirten Tan Taşçı, "Mahalleme gelir gibi çıktım geldim bu gece. İzmir çok güzelsin. Şu an gayet rahatım ve burada konser verdiğim için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

SEVENLERİ, Tan Taşçı'yı Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde yalnız bırakmadı. Besteleriyle beğeni toplayan- Taşçı'nın şarkılarına da eşlik eden hayranları, sevilen şarkılarla eşsiz bir gece yaşadı.

ERCAN AKGÜN