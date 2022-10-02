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Haberler Sarmaşık Nefeslerin tutulduğu eşsiz bir performans

Nefeslerin tutulduğu eşsiz bir performans

Limak Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü tenorlarla aynı sahnede müzik şölenine imza attı

2.10.2022

Nefeslerin tutulduğu eşsiz bir performans

Limak Filarmoni Orkestrası, 'Aspendos Born Again' etkinlikleri kapsamında iki gün boyunca Aspendos Antik Tiyatrosu'nda müzik şöleni yaşattı. 28 Eylül'de Alessandro Safina'nın sahne aldığı konserde, bir gece sonra ise dünyaca ünlü tenor Placido Domingo, nefeslerin tutulduğu bir performansa imzasını attı.

Şef Eugene Kohn'un orkestra şefliğini yaptığı konserde, tenor Murat Karahan ve ödüllü Soprano Jennifer Rowley de yer aldı. Domingo, konserin kapanışında Murat Karahan ile birlikte "Senede Bir Gün" şarkısını seslendirdi.

Limak Filarmoni Orkestrası, 'Aspendos Born Again' etkinlikleri kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen konserlerde iki gün boyunca dünyaca ünlü tenorlarla aynı sahneyi paylaştı.

DEV KORO EŞLİK ETTİ
Şef Eugene Kohn'un orkestra şefliğini yaptığı, Domingo'nun ve Murat Karahan'ın aynı sahnede performans sergilediği konserde Jennifer Rowley de konuk sanatçı olarak yer aldı. Ünlü müzisyenlerin klasikleşmiş eserlerini seslendiren Placido Domingo'ya dev izleyici korosu konser boyunca eşlik etti.

TOLGA TEKİN

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