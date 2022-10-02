  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Toprak ve Gonca namlunun ucunda

Toprak ve Gonca namlunun ucunda

2.10.2022

Toprak ve Gonca namlunun ucunda

ATV'NİN sevilen dizisi Gül Masalı, bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Bu bölümde Yılmaz'ın elinde rehin olan Toprak ve Gonca için zor ve gerilim dolu saatler başlamıştır. Yılmaz onları bırakmak için yüklüce bir para istemektedir. Bunun için de Toprak'ın babası Halil'i arar ve oğlunu sağ görmek istiyorsa parayı getirmesini ister. Toprak'ı kaybetmek korkusuyla kahrolan Halil, onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Toprak'la Gonca namlunun ucundayken Fuat'a giderek yeniden hisselerini satmak istediğini söyler. Bu arada Toprak ve Gonca, Yılmaz'ın elinden kurtulmak için çare arar.

YENİ BİR PLANI VAR
ISPARTA'YA dönen Tahir ve Zühre olanları öğrenince darmadağın olur. Halil, Yılmaz'ın istediği buluşma noktasına gider. Ancak parayı bıraksa da çaresiz bir halde evine dönüp eli yüreğinde beklemek zorundadır. Parayı alıp kaçmaya hazırlanan Yılmaz'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA