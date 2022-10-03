Zeus Tapınağı’nda caz konseri

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan tarihi Magnesia Antik Kenti'nde "Çağdaş Sanat Buluşması" etkinliği düzenlendi. İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, davetliler geçen yıl ortaya çıkarılan Zeus Tapınağı'nı, ardından Genco Gülen tarafından açılan sergiyi gezdi. Daha sonra sanatçı Sibel Köse, caz konseri verdi. Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, etkinliği kültür varlıklarını günümüz sanatıyla buluşturmak için düzenlediklerini söyledi.



■ İHSAN KARATAŞ

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