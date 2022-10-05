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Haberler Sarmaşık Fide’nin İzmir heyecanı

Fide’nin İzmir heyecanı

5.10.2022

Fide’nin İzmir heyecanı

BİRÇOK farklı ülkede sanatıyla ülkemizi temsil eden İzmirli şarkıcı Fide Köksal, memleketinde verdiği konserle özlem giderdi. Güçlü bir sese sahip olan Köksal, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde düzenlenen gecede, albümlerinde seslendirdiği Türkçe ve Yunanca şarkılardan oluşan repertuvarıyla muhteşem bir performans sergiledi. Memleketinde olduğu için farklı bir heyecan duyduğunu ifade eden Köksal, salonda bulunan dinleyicilerden tam not aldı. Gecenin sonunda "Üç Mevsim Tek Yaz" isimli şiir kitabını da imzalayan Fide, dinleyicileriyle fotoğraf çektirip hem konser ve hem de kitabı hakkında sohbet etti.

ERCAN AKGÜN

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