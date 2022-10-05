Turkuvaz Medya’ya ödül yağdı

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği '26. Altın Objektif Ödülleri' görkemli bir organizasyonla sahiplerini buldu. Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en prestijli heykelciği olan Altın Objektif Ödül töreni, Turkcell ana sponsorluğunda düzenlendi. Turkuvaz Medya aldığı ödüllerle geceye damga vurdu. Esra Erol; En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülünü aldı.

En İyi Aksiyon Drama Dizisi olan Yalnız Kurt ekibi geceden 5 ödülle ayrıldı. Yalnız Kurt'tan Hasan Denizyaran ve Yaprak Medine en iyi oyuncu, Elif Yılmaz; Gül Masalı'ndaki performansıyla En İyi Çıkış Yapan Oyuncu oldu. Yalnız Kurt'un yönetmeni Osman Sınav ile başrol oyunlarından Cihan Ünal'a ise Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edildi. Turkuvaz Medya Grubu törenden 17 ödülle ayrıldı.