İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezona ‘Merhaba’ diyor

İZMİR Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) 2022-2023 sezonuna dünyaca ünlü Macar sanatçı Gilbert Varga şefliğindeki konserle "merhaba" diyecek. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 7 Ekim'de düzenlenecek konserde yine uluslararası çapta ün yapmış Alman piyanist Severin von Eckardstein solist olarak sahne alacak. Severin, konserde Edvard Grieg'in La Minör Piyano Konçertosu'nu seslendirecek. Açılış konserinin ikinci bölümünde de İZDSO, Antonin Dvorak'ın "Yeni Dünya" olarak bilinen 9. Senfonisi'ni müzikseverlerle buluşturacak.

İZDSO sezon boyunca Gürer Aykal, Gülsin Onay, Johannes Moser, Kerson Leong, Soyoung Yoon, Michal Nesterowicz, Svetlin Roussev gibi birbirinden önemli şef ve solistleri ağırlayacak.

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