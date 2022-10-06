‘Onca görkemin arasında çok sade yaşardı’

TÜRK Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner, ünlü sanatçı vefat etmeden bir gün önce yaptıkları telefon görüşmesini anlattı.

Sanatçının vefatından bir gün önce kendisini telefonla aradığını ve uzun bir görüşme yaptıklarını belirten Güner, "Bana yapmam gerekenleri söyledi. Özellikle çocuklarla, gençlerle ilgili çok şey anlattı. O çok insanla ekmeğini bölüşen biriydi. Onca görkemin arasında hiç görkemli yaşamazdı. Bizlere de bunu öğretti. Zaten köy evinde yaşıyordu. En ufak lüks yoktu evinde. Şu anda gezerken herkes de bunu görüyor. Onunla yaşadığımız her şey masal gibiydi" dedi.