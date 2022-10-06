Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', üçüncü bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. "BBCS" üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,47 izlenme oranı ve %21,97 izlenme payı, AB'de %6,59 izlenme oranı ve %18,46 izlenme payı 20+ABC1'de %8,25 izlenme oranı ve %19,87 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın üçüncü bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

KÖSTEBEĞİN PEŞİNDE

Yayınlanan bölümde Leyla mezarlıkta vurulduktan sonra Cezayir son mermisine kadar düşmanlarıyla çatıştı. Cezayir'in ekibi, son anda yardıma yetişti. Gelen yardımla Leyla'yı hastaneye yetiştiren Cezayir, bir yandan da kızını sakinleştirmeye çalıştı. Başlarına gelen tüm felaketlerden babasını sorumlu tutan Suna, babasından nefret ettiğini söyledi. Leyla'yı vuranlardan intikam almak için yemin eden Cezayir, mezarlıkta ki tetikçiyi yakalayarak konuşturdu. İşin arkasında Ayı Boğan Yakup'un olduğunu öğrenen Cezayir, yeni hedefini de belirledi. Cezayir'in aile yakınları ve dostları da düşmanları tarafından baskın yedi. Son anda yardımlarına ise Atakan yetişti. Yapılan bu baskın yüzünden aile içinde bir hain olduğundan şüphelenen Cezayir, yakalamak için harekete geçti.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

Dizi üçüncü bölümüyle Tüm Kişiler'de %8,47 izlenme oranı ve %21,97 izlenme payı, AB'de %6,59 izlenme oranı ve %18,46 izlenme payı 20+ABC1'de %8,25 izlenme oranı ve %19,87 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.