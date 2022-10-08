Yalnız Kurt yeni sezona hazır

ATV ekranlarına etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla damga vuran Yalnız Kurt'un yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu.

YAKIN TARİHE IŞIK TUTUYOR

14 Ekim Cuma akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü ve birçok yeni isim dahil oldu. Etkileyici hikayesi ile yayınlandığı günden beri gündem yaratan Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya yeni sezonda da devam ediyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf Film'in, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını, Osman Sınav üstleniyor.