Afrodisias’ta konser ile kansere dikkat çekildi

Aydın Karacasu'daki dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti'nde gerçekleştirilen konserle meme kanserine dikkat çekildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias'ta meme kanserine farkındalık amacıyla 'Şifa veren ele vefa' konseri düzenlendi. Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde emekli sağlık personellerinden oluşan Türk Müziği Korosu birbirinden güzel türkülerle izleyenlere müzik ziyafeti verdi. 35 solist ve 10 saz ekibinden oluşan koroyu, Efeler Atatürk Anadolu Lisesi Müzik öğretmeni ve Halk Eğitim Merkezi THM Korosu Şefi Tuncay Kıvrak yönetti.
■ RAMAZAN AYDEMİR