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Haberler Sarmaşık İzmir’in 100’ü Folkart’ta görücüye çıktı

İzmir’in 100’ü Folkart’ta görücüye çıktı

10.10.2022

İzmir’in 100’ü Folkart’ta görücüye çıktı
İZMİR'İN kurtuluşunun 100. yılında ünlü fotoğrafçı Çerkes Karadağ'ın, 'İzmir'in 100'ü' adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açıldı. Folkart Gallery, 2022-2023 sergi sezonunu, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ'ın İzmir fotoğraflarıyla açtı. Yoğun ilgi gören sergide Karadağ'ın aylar süren çalışması sırasında çektiği 15 bin kare fotoğraf arasından seçilen 100 eser yer alıyor. Proje Direktörlüğü'nü Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir'in üstlendiği sergide yer alan tüm fotoğraflar, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı olarak tarihe geçen 2022 yılında çekildi.
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