Kazak milyarderin lüks yatı Fethiye’de

Dünyaca ünlü Kazak Milyarder Alijan Ibragimov'un (68) 'I Dynasty' isimli ultra lüks motor yatı Fethiye Limanı'na demir attı. 101 metre uzunluğundaki motor yat Club Letoonia ve Şövalye Adası karşısına demirlendi. Kazakistandaki Avrasya Doğal Kaynaklar şirketi ENRC'nın hissedarı, evli ve 6 çocuk babası dünyaca ünlü milyarder Ibragimov'un ultra lüks yatında işadamının kendisinin ya da ailesinin olup olmadığı öğrenilemedi. Fethiye'de 4 gün kalacağı öğrenilen yata salı günü 300 milyon dolarlık 250 bin litre yakıt ikmali yapılması bekleniyor.

■ ERDOĞAN CANKUŞ