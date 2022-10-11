Dağlıoğlu ve Tutal ailelerinin mutlu günü

TÜPRAG Metal Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Operasyonlar Direktörü Yaşar Dağlıoğlu'nun kızı İlke Dağlıoğlu, Yalın Tutal ile ömür boyu mutluluğa 'Evet' dedi.

TÜPRAG Metal Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Operasyonlar Direktörü Yaşar Dağlıoğlu ve eşi Psikolog Birden Dağlıoğlu'nun kızları Avukat İlke Dağlıoğlu ile Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Merih Tutal ve eşi Zeynep Tutal'ın oğulları İş Güvenliği Uzmanı Yalın Tutal, Güzelbahçe'de düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdiler.

GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Genç çifti mutlu günlerinde başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen seçkin davetliler yalnız bırakmadı. İş, siyaset ve sanat dünyasının bir araya geldiği düğün Güzelbahçe Parc Ceremonie'de yapıldı. İstanbul'dan gelen Sanem Bilgi'nin solistliğinde Çekirdek Grup davetlilere müzik ziyafeti sundu. Genç çiftin nikahını Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce kıydı. Başkan İnce, "Evi dişi kuş yapar" diyerek nikah cüzdanını İlke Dağlıoğlu'na verdi. Çift balayı için Kaş'ı tercih etti.