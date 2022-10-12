Uşak’ta önemli arkeolojik keşif

BLAUNDOS kazılarında, Asur ticaret kolonilerine ait olduğu düşünülen silindir mühür bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Can başkanlığında yürütülen Blaundos Antik Kenti kazılarında, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.

Prof. Dr. Savaş, "Blaundos'ta üniversitemiz Arkeoloji bölümü tarafından yürütülen kazı çalışmaları için verdikleri destekten ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Uşak Valiliğimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Ulubey'in tarihi ve kültürel yapılarıyla çok zengin bir ilçe olduğuna dikkat çeken Uşak Valisi Dr. Turan Ergün de kazılarda bulunan silindir mührün antik kentin tarihini daha da eskilere götürebileceğini, belirterek, kazı çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

MURAT ŞENBAKLAVACI