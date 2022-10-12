  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Uşak'ta önemli arkeolojik keşif

Uşak'ta önemli arkeolojik keşif

12.10.2022

Uşak’ta önemli arkeolojik keşif

BLAUNDOS kazılarında, Asur ticaret kolonilerine ait olduğu düşünülen silindir mühür bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Can başkanlığında yürütülen Blaundos Antik Kenti kazılarında, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.

Prof. Dr. Savaş, "Blaundos'ta üniversitemiz Arkeoloji bölümü tarafından yürütülen kazı çalışmaları için verdikleri destekten ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Uşak Valiliğimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Ulubey'in tarihi ve kültürel yapılarıyla çok zengin bir ilçe olduğuna dikkat çeken Uşak Valisi Dr. Turan Ergün de kazılarda bulunan silindir mührün antik kentin tarihini daha da eskilere götürebileceğini, belirterek, kazı çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

MURAT ŞENBAKLAVACI

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA