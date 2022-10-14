‘Anadolu destanı’ görücüye çıktı

İZFAŞ tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı kapsamında ilk gün iki güzel defile sunuldu. Önce World of Fashion karma defilesi, ardından da İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nün "Anadolu Destanı" defilesi yapıldı. Erkan Yılmaz tarafından organize edilen karma defilede, 22 firma ve bir bağımsız tasarımcının ürünleri sergilendi.

MEDENİYETİMİZİN İZLERİ

5 aylık hazırlık aşamasından sonra hayata geçirilen etkinlikte, renkli abiyeler ve gece kıyafetleri yer aldı. Günün ikinci şovu ise İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan, birbirinden farklı işlemeleri, desenleri ve süslemeleriyle adeta tarih kokan "Anadolu Destanı" defilesi oldu. Yoğun ilgiyle karşılanan ve izleyenlere tarihi bir yolculuk yaşatan defilede, Anadolu'nun unutulan motifleri ile desenlerini ortaya çıkaran, el işçiliğiyle göz dolduran ve medeniyetimizin muazzam örnekleri olan 27 kıyafet sunuldu. Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin izleyici olarak katıldığı her iki defilede Duman Fashion Events mankenleri görev aldı.

ERCAN AKGÜN