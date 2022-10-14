Yalnız Kurt efsanesi dönüyor

Osman Sınav yapımı ve Çağatay Tosun Yönetmenliğinde, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Jessica May, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine ve Hilmi Özçelik gibi birbirinden önemli isimlerin oyunculuğuyla ekrana gelen Yalnız Kurt, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle sezona 'Merhaba' diyor. Bu bölümde, Altay, Davut Bahadır'ın yol vermesiyle, artık Golyat'a karşı kendi insiyatifi ile savaşacaktır. Suriye'de tek başına büyük bir operasyon gerçekleştirir. Suriye'de gerçekleştirdiği bu operasyon ile Golyat'ın İstanbul konsülünün oklarını üzerine çeker. Halit ise bu operasyon ile ilgili hesap verme durumundadır.

MEDUSA PLANI DEVREDE

Golyat'ın İstanbul konsülünün gündeminde ise gerçekleştirilmeyi bekleyen "Medusa Planı" vardır. Konsül üyeleri bu planı gerçekleştirebilmek için, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir eylemden kaçınmayacaklardır. Ama henüz karşılarında bu eylemleri durdurmaya ant içmiş bir ekip olduğundan haberleri yoktur. Suriye'deki operasyondan sonra karşısındaki büyük oyunu daha iyi gören Altay artık yoluna en güvendiği can yoldaşlarıyla devam etmeye karar verir.

SIFIRDAN BAŞLAMA ZAMANI

Akil Dağı operasyonunda sırt sırta savaştığı, her biri kahraman olan tim arkadaşlarından hayatta kalanları Golyat'a karşı savaşmaya davet eder. Çıkacakları ilk operasyon onları beklemektedir.

KİM BU KIZ?

ALTAY'IN verdiği bu savaşta ise karşısına sürekli çıkan biri vardır: Meryem Johnson! Altay bir şeyleri çözebilmek için önce bu kızın kim olduğunu öğrenmek zorundadır. Meryem için de durum aynıdır. İstanbul'a geldiğinden beri sürekli karşısına çıkan bir adam: Altay Kurdoğlu...