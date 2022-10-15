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Haberler Sarmaşık Podyumda renklerin yarışı

Podyumda renklerin yarışı

15.10.2022

Podyumda renklerin yarışı

İZFAŞ tarafından beşinci kez hayata geçirilen Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın ikinci gününde de yine renkli defileler düzenlendi.

DANTELDEN ELBİSEYE
FUAR İzmir'de sunulan etkinliğin ilk bölümünde, Zipon, Karteks ve Erler tekstil firmalarının ürünleri sergilendi. Duman Fashion Events modellerinin yer aldığı defilede, 45 parçadan oluşan rengarenk tasarımlar birbirleriyle yarıştı. Günün ikinci defilesinde ise ilk olarak mankenlerin giydiği bej renkli sade elbiseler üzerine Serteks Tekstil'in gelinlik ve abiye dantellerinden oluşan kombinleri uyarlandı.

Kuliste yarım saat içerisinde gece elbisesine dönüştürülen ve mankenlere giydirilen danteller, birer sanat eseri haline gelirken normal bir kıyafetten farksız olarak konukların beğenisine sunuldu. Kısa sürede hazırlanıp podyuma taşınan kıyafetler, izleyicilerden tam not aldı. Ardından yapılan World of Fashion karma defilesinde ise 22 firmanın şık tasarımları görücüye çıktı.

ERCAN AKGÜN

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