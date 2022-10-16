Kendi tasarımlarının mankenliğini yaptılar

FASHİON Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın 3. gününde, defile sırası bu kez öğrencilerin oldu. Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, iki ayrı defile gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALARI TAM PUAN ALDI

İLK defilede podyuma çıkan mezun öğrenciler hazırladıkları kıyafetleri sunarken, eğitimi devam eden gençler 2 haftada yaptıkları kostümleri görücüye çıkardı. Kendi tasarımlarının mankenliğini de kendisi yapan, saç ve makyajlarını dahi kendileri hazırlayan 15 öğrenci, öğretim görevlisi İlknur Bademci öncülüğünde ve koreografisinde güçlü bir sunum gerçekleştirdi. Günün ikinci defilesinde, moda tasarım bölümü 1. sınıfta okuyan 15 öğrenci, bir dönem içerisinde hazırladığı 23 giysiyi sundu. Ürünler, gösterinin hazırlanmasını sağlayan öğretim görevlileri Şükran Tümer ve Berna Aybartürk koreografisinde sergilendi.

ERCAN AKGÜN