‘Michael Jackson Nezir’in ünü sınırı aştı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in vidosundan sonra bu sefer de Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas'ı Instagram hesabından paylaştı. Silopi'de ikamet eden Nezir Ayas, kendine özgün halayı ile düğünlerin gözdesi haline geldi. İlçede yapılan düğünlere davet üzerine katılan Ayas'ın halay videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in kendisinin bir videosunu Instagram hikayesinde paylaşmasıyla ününe ün katan Ayas, Justin Bieber'in videosunu paylaşmasından mutlu olduğunu ifade ederek, ünlü şarkıcı Bieber'e teşekkür etti. Justin Bieber'in kendisini paylaşmasının ardından yurt dışından düğünlere davet aldığını ifade eden Ayas, "Yurt içi ve yurt dışından düğünlere halaybaşı olarak davetiye aldım. Halay benim hobimdir. Stresimi halay çekerek atıyorum" dedi.