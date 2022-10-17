Somer Şef öğrencilerle söğüş tabağı hazırladı

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, ünlü şef Somer Sivrioğlu ile mutfağa girdi. Öğrenciler ve Somer Şef, İzmirlilere kelle söğüş tabağı hazırladı. Gastronomi öğrencileri, ünlü şeflerin de yer aldığı Gastronomi Festivali'ne katıldı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencileri Beril Kayserlioğlu ve Dila Oktay, ünlü şef Somer Sivrioğlu'na asistanlık yaptı.

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