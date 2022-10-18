Türk dizileri dünyanın da gözdesi

Aksiyon, dram, romantizm ve tarih dolu Türk dizileri dünyanın da göz bebeği. 100'e yakın Türk dizisi, şu an en az 150 ülkede oynuyor. Dizilerde öne çıkan kültürümüzü dünyaya taşıması da en az ekonomik değeri kadar önemli. Arap dünyası kadar Latin Amerika ve Avrupa'da da beğeni toplayan Türk dizilerinin son dönemde en çok popülarite kazandığı ülkelerden biri de İspanya.

EKRANLARA DAMGA VURUYOR

Birçok ülkede oyuncularımız büyük ilgi ile takip ediliyor. İtalya'da da duygusal içeriklerimiz büyük ilgi ile takip ediliyor. Brezilya'da da yine Türk yapımları çok ilgi görüyor. Türk dizilerine en fazla talep artışının yaşandığı yerlerden biri Latin Amerika, adeta Türk dizilerinin ikinci vatanı oldu. atv'nin reyting rekorları kıran dizileri de yayınlandığı ülkelerde beğeniyle takip ediliyor.

ATV DİZİLERİNİN BÜYÜK BAŞARISI

Kuruluş Osman, Türkiye'deki başarısının yanı sıra, yurt dışındaki platformlar aracılığıyla da ekranlara geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki Arap izleyici, değişen dünya ve gelişen teknolojiyle birlikte Ortadoğu'nun en büyük platformlarından Noor Play'de Kuruluş Osman izlemek için buluşuyor. Platform, yoğun ilgiden dolayı diziyi haftalık ve Türkiye ile eş zamanlı olarak yayınlıyor. Arap dünyası, 420 milyonu aşan nüfusuyla 2006 yılından beri Türk dizilerini severek izliyor.

KARDEŞLERİM FANLARI GÜNEY AFRİKA'DAN GELDİ

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da ilgiyle izlenen, Kardeşlerim dizisinin setine Güney Afrika'dan özel bir ziyaret gerçekleşti.

OYUNCULARLA TANIŞTILAR

SEVİLEN dizi 'Kardeşlerim' hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. Yurt dışında yankı uyandıran dizinin setini, Cape Town merkezli ETV kanalının düzenlediği yarışma sonucunda geçtiğimiz günlerde fan grubu ziyaret etti. Fanlar, yarışma sonucunda, 2.000 kişi arasından seçildi. Fanların ve oyuncuların buluştuğu dizi seti ziyaretinde oldukça renkli görüntüler sergilendi. Kardeşlerim setini ziyaret eden grup, oyuncularla tanışma fırsatı yakaladı.

MALEZYA KRALİÇESİ SETİ ZİYARET ETTİ

GEÇTİĞİMİZ aylarda ise Kuruluş Osman dizisinin setini Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile birlikte, Prensesler Afzan Aminah, Jihan Azizah ve Malezya heyeti ziyaret etti.

HEYECANLA BEKLİYORUM

KRALİÇE Azizah, "Tarih dersi veriyorsunuz, dizilerinizin her bir bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Hiçbir bölümü kaçırmıyorum. Yeni bölümleri de heyecanla bekliyorum" diye konuştu.