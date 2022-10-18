Ünlü oyuncu Demiray Erül Bodrum’da toprağa verildi

TÜRK tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı 1938 doğumlu Demiray Erül 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gören Erül, tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde dün kılınan ikindi namazının ardından Bodrum Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. İzmir'de 18 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Erül, sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başladı ve uzun süre kurumda çeşitli oyunlarda rol aldı. Dans konusunda yetenekli olan Erül, sinema ve dizi filmlerinde de oynadı ve aynı zamanda seslendirmeler yaptı.

ADEM ÜLKER