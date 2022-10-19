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Haberler Sarmaşık Osman Bey, Olof’la karşı karşıya geliyor

Osman Bey, Olof’la karşı karşıya geliyor

19.10.2022

Osman Bey, Olof’la karşı karşıya geliyor
ATV ekranlarında dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'de atv'de ekrana gelecek. 101'inci bölümüyle nefesleri kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, yeni düşmanı Olof ile karşı karşıya gelirken Frigg ise hançerini Malhun Hatun'a doğrultuyor. Öktem Bey'in obası, Batur Alp'in şehit edilmesinden sonra, acıları dinmeden yeni bir şok yaşarlar. Öktem Bey ve Bengi Hatun; Turgut Bey'in karşısına dikilirler. Öktem Bey ve Turgut Bey arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır?
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