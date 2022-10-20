2 bin yıllık eser çello ile hayat buldu

YAŞAR Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Danimarka Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi Kültürlerarası Çello Topluluğunu İzmir'de ağırladı. 12 müzisyenden oluşan Kültürlerarası Çello Topluluğu'nun Türk ve Danimarka kültürüne ait ezgilerini yeniden yorumlayarak verdiği konser beğeni topladı. Ekip, Urla K2 Nefes Alanında 5 günlük bir kampa girdi.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇI

DANİMARKA Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisinden dünyaca ünlü çello sanatçısı Prof. Toke Moldrup ve Çin Chengdu Üniversitesinden çello sanatçısı Prof. Ümit İşgörür ve öğrencilerden oluşan 12 kişilik ekip, K2 Nefes Alanı ve Yaşar Üniversitesinde konser verdi. Selçuk Yaşar Kampüsü Ana Konferans Salonunda gerçekleşen konsere Orkestra Şefi ve Piyanist İbrahim Yazıcı da katıldı. Konserde en eski yazılı melodilerden birine dayandığı ve M.Ö. 100 veya 200. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen, Yunanca Seikilos'un Epitaph'ı olarak da adlandırılan "Mens du lever stral" adlı beste de çalındı. ÇELLO ile yeniden hayat bulan Gülnihal, Sarı Gelin, Drama Köprüsü ve Katibim eserleri büyük alkış aldı.