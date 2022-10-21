Müge Anlı’da bir günde 4 kayıp bulundu

ATV'DE yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında önceki gün tam 4 kayıp vatandaşın izine ulaşıldı. Gezmeye giden Melek Ayhan ve Zeynep Duran, kaybolunca ailelerinden korkup eve dönemedi. Tanıdıklarının yanına giden kızlar, ihbar üzerine bulunup ailelerine teslim edildi.

PROGRAMA BAŞVURDULAR

BAĞCILAR'DA kaybolan 38 yaşındaki engelli Nurhan Birgin'nin de ailesi programa başvurdu. Nurhan'ın fotoğrafının gösterilmesinin ardından emniyet Nurhan'ı buldu. Kayıp Hilal Karakuş' hakkında ise, programı arayan Ahmet Can, "Hilal'le evlendik. Sağlığı iyi. Bugün Almanya'ya gitti" dedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu sezonda 37 kaybı bulundu.