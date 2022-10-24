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Haberler Sarmaşık Beyonce’un klip yönetmeni ile anlaştı

Beyonce’un klip yönetmeni ile anlaştı

24.10.2022

Beyonce’un klip yönetmeni ile anlaştı
Podyumların aranan isimlerinden Cansu Taşkın, oyunculuğun ardından müzik çalışmaları için de kolları sıvadı. Taşkın, bu projede dünyaca ünlü yıldız Beyonce'un kliplerini de yöneten bir isimle anlaştığını söyledi. Klip çalışması için son hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Taşkın, "Çok yakın zamanda eski bir Serdar Ortaç şarkısı olan 'Büyüt İstersen' ile ilk müzik çalışmama imza atmış olacağım. Güzel bir ekip ve gerçekten harika bi çalışma ortamında yoğun bir süreçten geçtim. Artık son aşamaya geldik. Klip bittikten sonra şarkımız piyasaya çıkacak" diye konuştu.
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