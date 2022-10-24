Kürşat Başar D&R Kitap Fuarı’nda İzmirlilerle buluştu

Yazar Kürşat Başar, İzmirli okurlarıyla buluştu. Kitaplarını imzalamanın yanı sıra okurlarıyla sohbet eden Kürşat Başar, İzmir'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. "Bir Kitapla Değişir Dünyan, D&R Senin Dünyan" konseptiyle düzenlenen D&R Kitap Fuarı'na bu hafta da ilgi bir hayli yoğun oldu.



İNSANIN EN DOĞAL HALLERİ

D&R İzmir İstinyePark mağazasında düzenlenen imza gününde yazar Kürşat Başar, çok sevilen kitapları "Gerek Yok, Hoş Değil", "Dışarda Kötülük Vardı" ve "Aklımda Hep Sen"in okurlarıyla bir araya geldi. 'Dışarda Kötülük Vardı' romanında insanın en doğal hallerine ve yaşamın çıkmazlarına ustalıkla değinen Başar, 'Aklımda Hep Sen' romanında ise günün birinde seyahate çıkıyorum diyerek birdenbire evini, ailesini, küçük kızını terk edip kendisine bambaşka bir hayat kuran kayıp bir babanın ardında bıraktığı kızın öyküsünü anlatıyor.



■ NİDA ALADAĞ

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