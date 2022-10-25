Bebeklik elbiseleri hastalara umut olacak

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın çerçevelettirdiği çocukluk giysileri, 13 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı tarafından Türk Kanser Derneği yararına Merkezi'ndeki "Ünlü Objeler Sergisi"ne bağışlandı. Billur Kalkavan'ın bir yaşındayken giydiği kıyafeti, Osmanlı Hanedan üyesi annesinin sakladığı nadide aile kumaşlarından özel terzisine yaptırılmış.

ÜNLÜLERİN ANILARI SERGİDE

Kıyafeti sergi için teslim eden Buğra Bahadırlı "Billur sağlığında bunları da çerçevelettirdim ne işime yarayacak bilmiyorum ki demişti. Ama demek ki bu işe yarayacakmış. İnşallah iyi bir yere gider ve hayırlı bir iş olur" diye konuştu.

Bağışlanan çocukluk giysileriyle serginin anlamlı bir köşesini oluşturan Billur Kalkavan'ın anısı ile birlikte; Müzeyyen Senar'ın yakınları 1950 yılındaki reklam afişlerinde yer alan radyosunu, Bülent Ersoy 160 yıllık gardırobunu, Kenan Doğulu-Beren Saat çifti çalışma masası ve koltuğunu, Feyyaz Duman kitaplığını, Ebru Yaşar konservatuvar eğitimi alırken sahip olduğu Kanunu'nu, Fazıl Say dünyanın çeşitli ülkelerinde verdiği konserlerde giydiği takım elbise ve ceketini, Murat Boz Türkiye'nin ilk kadın fotoğraf sanatçılarından biri olan anneannesi Saadet Canbaydar'ın fotoğraf makinesini, Hamdi Alkan 1900'lü yıllardan kalan sulu boya tablosunu, Tan Sağtürk koltuğunu, Oktay Kaynarca berjerini, Funda Arar antika dikiş makinesini, Berkay televizyon konsolunu, Türkan- Nazan Şoray ahşap vitrinlerini, Seda Sayan el oyması sandığını, Işın Karaca antika ahşap sedirini ve Sibel Can da üç boyutlu tablosunu Türk Kanser Derneği yararına sergi için bağışlamıştı.