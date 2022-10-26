Sinema öğrencilerinin gözü İzmir’de

2014 yılından beri Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde her yıl düzenlenen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nin 8'incisi 24 Ekim'de başladı. 8. Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde Hindistan'dan Avustralya'ya, Latin Amerika ülkelerinden Afrika ve Çin'e dünyanın pek çok farklı ülkesindeki film okulu öğrencilerinin filmleri ödül için yarışacak. Jüri üyeliklerini Beyrut Saint-Joseph Üniversitesi Tiyatro, Görsel-İşitsel ve Sinema Çalışmaları Enstitüsü'nden (IESAV) Toufic El- Khoury ve Hady Zaccak'ın yanı sıra Senarist ve Yönetmen Ayhan Sonyürek, Belgesel Yönetmeni Ebru Şeremetli ve İzmir Sinema Ofisi Koordinatörü Gülen Gözkara'nın üstlendiği festivale pek çok yerli ve yabancı akademisyen ve öğrenci katılacak. Sekiz yılda 13 binin üzerinde başvuru alan yarışmada kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerinde yarışan finalistler arasında Rusya, Ukrayna, Fransa, Belçika, Hollanda, Polonya, Sırbistan, Çin ve Japonya'dan filmler yer alıyor.



Beyrut Saint- Joseph Üniversitesi'nden yönetmen Hady Zaccak, festivalin ilk gününde "Lübnan Tarihini Belgelemek" adlı bir seminer gerçekleştirerek, kendi belgesel ve filmlerini gösterdi.

BAKANLIKTAN DESTEK

Bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen festival bünyesindeki yarışmada, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen büyük ödülün yanı sıra En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Sinematografi ve Öğrenci Jürisi ödülleriyle birlikte toplam beş ödül sahiplerini bulacak. Yarışma bölümünün yanı sıra film gösterimleri, atölyeler ve söyleşilerle zenginleşen Contact Öğrenci Filmleri Festivali'nin bu yılki konuk okulu ise Lübnan'dan Beyrut Saint-Joseph Üniversitesi Tiyatro, Görsel-İşitsel ve Sinema Çalışmaları Enstitüsü olacak.