Halit ağabeyi sonsuzluğa uğurladık

TÜRKIYE'DE sunuculuğun ve spor basının duayen ismi Halit Kıvanç, İstanbul'da toprağa verildi. 97 yaşında hayatını kaybeden Halit Kıvanç ilk tören, dün sabah Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Kıvanç'ın naaşı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yanı sıra Haldun Dormen, Erol Evgin, Demet Akbağ, Selim Soydan, Orhan Gencebay, Fatih Altaylı, Ali Kırca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Halit Kıvanç'ın naaşı öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"DOĞRU YAŞADI"

TÖRENE katılanlardan gazeteci Ali Kırca, "Hepimizin hayatına dokundu. X,y,z kuşağı derler, hep hangi kuşağı yakalarız diye konuşulur. O alfabenin 29 harfine ve 29 kuşağa dokunabilen biriydi. 97 yaşına kadar uzun değil, doğru yaşadı" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı ise "Programda duyduğumda göz yaşlarımı tutamadım. Ölüm kaçınılmaz herkesin başına gelecek. Ama böyle bir insanın yeri kolay kolay dolmuyor" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Orhan Gencebay ise "Her yere yetişebilen bir insanımızı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisi çok büyük hizmetler verdi. Bir zamanlar çok görüşürdük, çok fazla anımız var" dedi.

Haldun Dormen de "10 senedir göremiyordum ama ilk Dormen Tiyatrosu'nu yazan kişi o oldu. Ona çok minnettarım. Nur içinde yatsın" diye konuştu.