Şaşmaz’ın yakınları açıkladı: Sağlık durumu gayet iyi

HASTANEYE kaldırıldığı ve anjiyo olduğu öne sürülen oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Şaşmaz'ın yakın çevresi, rutin kontroller sırasında oyuncunun küçük çaplı bir damar açma operasyonu geçirdiğini ifade etti. Üç saat süren anjiyo ameliyatının ardından yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü konuşulan Şaşmaz'ın, operasyon sonrasında ofisine dönerek çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Oyuncunun fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı öne sürülmüştü.

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