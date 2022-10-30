Yüz yıl önceki piyon sahnede

Yalnız Kurt, önceki akşam yine efsane bir bölümle ekrana geldi. Bu hafta stinger füzelerine bir adım daha yaklaşan Altay ve kahraman asker arkadaşları ülkeyi hainlere bırakmamak için savaşmaya devam etti. Meryem'e yapılan saldırıyı engelleyen Altay, yine konsülün hedefi haline geldi. Olayın arkasındaki sırrı çözmek için Ahmet Hemşinli ile işbirliği yapan Altay, Meryem'e Abraham Müller'i Haruncan Karacabey'in öldürdüğünü anlatır. Kafası iyice karışan Meryem ise Suriye'ye giderek gerçeği öğrenmeye çalışır. Viking ve ekibiyle karşılaşan ve bir saldırıdan daha kurtulan Meryem, kirli örgütün yapılanmasını çözmeye başlar.



ÇOK BÜYÜK BİR OYUN

Komundan ise Ahmet Hemşinli'ye, "Kurdoğlu gerekeni yapıyor sen sabırlı olacaksın" diyerek Altay'ın doğru yolda ilerlediğini belirtir. Kumandan, "Oyun büyük. Her şeyi yapar bunlar. Sabırlı ve dikkatli olacağız. Büyük oyunu bozmak için büyük oynamak gerekir. Yüz yıl önce yaptıkları gibi bugün de Türkiye için aynı piyonu sürdüler: Yunanistan." Konsül ise panik halde planlarını gerçeğe dönüştürmek için her yolu dener. "Stinger füzeleriyle ilgili operasyon devam ediyor. Taşları yerinden oynatacak Türkiye - Yunanistan gerginliğinde elimizin güçlü olması gerekir" diyerek toplantıyı açan Harun Karacabey, "Bu planın kilidini açacak olan Yunanistan. Oyunu doğru kurmalıyız" dedi.

CANLARI PAHASINA SAVAŞTILAR

Kahraman silah arkadaşlarıyla Akil Dağı'nda yaşadıklarını Doğan'a anlatan Altay, vatanın nasıl emin ellerde olduğunu gösterir: "15 Temmuz darbe girişiminden 40 gün sonra, Fırat Kalkanı Harekatı'nda tezkere bırakan Yıldırım Timi birlikteydik. Suriye'nin kuzeyinde bizim sınır hattımızda bir terör koridoru kurulmak isteniyordu. Amerikan paralı askerleri, Fettah Dahhak istihbaratıyla işbirliği yapan DAEŞ Akil Dağı'nda bizleri tuzağa çekmek istedi. Görevimiz, Akil Dağı'nı DAEŞ'ten temizlemek. vatanın sınırlarını korumak. Darbeye maruz kalıp da 40 gün sonra Fırat Kalkanı gibi bir harekata cesaret edecek ordu yoktur. Karşıda tonlarca bombalı zırhlı araç, sayısı belirsiz DAEŞ'li, YPG, PYD ve paralı asker. Biz ağır silahlar olmadan elimizde kasaturalarla 21 kişi girdik oraya. Sabaha kadar süngü süngüye çarpışan Yıldırım Timi..." Bu kahramanları hepsi Akil dağına tekrar çıkıyor, Stinger füzelerini ele geçirmek için, hem de canları pahasına...