Cumhuriyet konserleri ile coştuk

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm gün boyunca renkli etkinliklere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda 9 ilçeden 200 zeybeğin katılımıyla yapılan gösterinin ardından fener alayı yürüyüşü yapıldı. 29 Ekim kutlamaları kapsamında Kültürpark çim alanda ise gün boyu konserler vardı. 13.30'da halk oyunları gösterisiyle başlayan program, Ozbi, Babazula, Adamlar, DJ Yasin Keleş ile devam etti. Akşam ise sahneye Ümit Besen ve Pamela çıktı. Gece DJ Nihat Sırdar'ın setiyle sona erdi.



Yaklaşık 29 bin kişinin ellerinde meşale ve bayraklarla katıldığı yürüyüşte, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, eşi, kızı ile birlikte hemşerilerini selamladı.



29 BİN KİŞİLİK GÖRKEMLİ YÜRÜYÜŞ

İzmir'in Balçova İlçesi'nde ise Cumhuriyet Bayramı kortejinde binlerce vatandaş marşlar söyleyerek kilometrelerce yürüdü. Muhteşem yürüyüşün ardından Gurup Gündoğarken ve Anıl Yülek'in verdiği konserde Balçovalılar, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü, Menemen'de 29 bin kişinin katıldığı görkemli Cumhuriyet yürüyüşü ile kutlandı. Atatürk ve dönemin kıyafetleriyle giydirilmiş mumya askerlerin yer aldığı klasik otomobil de kortejdeki yerini aldı. Konfetilerin ve meşalelerin caddeleri süslediği yürüyüşe eşi ve kızı ile katılan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemenlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Aliağa ise bayram sevincini, 30 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde sahne alan 90'ların efsane gruplarından İzel-Çelik-Ercan ile yaşadı. Aliağa'ya ikinci bayram hediyesi ise 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı oldu.

Aydın Didim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Manuş Baba konseriyle kutlandı. Yaklaşık bir saat süren konserde Didimliler Cumhuriyet coşkusunu meydanda kutladı.







MUĞLA

Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı kutlamalarında Muğla'nın birçok ilçesinde fener alayı ve konserler düzenlendi. Muğla il merkezinde Zeynep Casalini, Yatağan'da Ece Seçkin, Milas'ta Tuğçe Kandemir meydanlarda konser verdi. Fethiye'de Koray Avcı, Köyceğiz'de İntizar, Bodrum'da Gripin, Dalaman'da Demet Akalın, Marmaris'te Can Gox, Datça'da Esra Sezer, Ortaca'da da Ahmet Şafak sahne aldı. Konserleri binlerce kişi izledi.



DENİZLİ

Denizli'de Cumhuriyet coşkusu Emre Aydın şarkılarıyla yaşandı. Meydanı dolduran on binlerce vatandaş ünlü sanatçının duygusal ve hareketli şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Bu güzel akşamda kendisini yalnız bırakmayan kalabalığa teşekkür eden Emre Aydın, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, daim olsun, sonsuza kadar sürsün" dedi.



SEBAHATTİN ALP- ADEM ÜLKER- RAMAZAN AYDEMİR