Uğur Yücel sahnelere dönüyor

Uğur Yücel, yıllar sonra tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanıyor. Usta oyuncu, Neyzen Tevfik 'Hiç' oyunu ile tiyatroseverlerle buluşacak. Neyzen Tevfik'in doğum yeri olan Bodrum'da 14 Kasım'da prömiyerini gerçekleştirecek oyun, prömiyerinin ardından İzmir ve İstanbul'da ilk kez perdelerini açacak. Seyirciler, ölümsüz neyzen ve şair Neyzen Tevfik'in büyüleyici Hiç'lik yolculuğuna Yücel'in performansıyla ortak olacak. Uğraş Güneş'in yazdığı, Can Yücel'in yönettiği, oyunda dekor ve ışık tasarımı ile müziği Cem Yılmazer üstleniyor.

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