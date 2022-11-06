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Haberler Sarmaşık Rus dizilerinin çekim merkezi Fethiye oldu

Rus dizilerinin çekim merkezi Fethiye oldu

6.11.2022

Rus dizilerinin çekim merkezi Fethiye oldu
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken, Rusya'nın devlet televizyonunun dizi ve filmlerinin yeni çekim merkezi Fethiye oldu. Bir süredir "Acı Tuzlu Aşk Denizi", "Derin Deniz" ve "Başka İnsanlar" isimli dizileri Fethiye'de çeken yapım ekibi, Fethiye'yi adeta film platosu haline getirdi. Yerleşik İngilizlerin ardından savaşla birlikte Rus ve Ukraynalıların da akın ettiği Fethiye'de Ölüdeniz, Çalış, Paspatur Çarşısı, Dispanser Caddesi, Kordon Boyu ve Kayaköy'deki çekimleri, yöre sakinleri de ilgi ile izliyor. Ünlü Rus oyuncular Dmitriy Miller ve Anna Taratorkina'nın başrolleri paylaştığı, yöreden figüranların da yer aldığı dizi filmler, ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor. Havaların sıcak ve güneşli geçmesi nedeni ile sabah erken saatlerde başlayan çekimler, zaman zaman gece yarılarına kadar sürüyor.

■ ERDOĞAN CANKUŞ
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