Buca’da coşkulu Balkan Festivali

Buca Belediyesinin bu yıl 10. kez düzenlediği Uluslararası Balkan Festivali, birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.



BİRLİK, BERABERLİK

Festival, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın stantları tek tek gezerek teşekkür plaketi takdim etmesinin ardından başladı. Kılıç, merkez üssü Buca olan depremde hayatlarını yitirenleri anarak konuşmasını gerçekleştirdi. Festivalde birlik ve beraberlik mesajı veren Kılıç, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle, ilki 86 yıl önce gerçekleştirilmiş ve cumhuriyetimizin ilk festivali olarak tarihteki yerini almış Balkan Festivali'ni tam 10 yıldır Buca'mızda yaşatıyor olmaktan, aynı türküleri, aynı şarkıları söylemekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.



Birbirinden renkli stantlar ile dolu olan etkinlik alanı, bando takımının çaldığı Balkan ezgileri ile tam bir festival havasına büründü. Halk oyunları gösterisi, defile ve konserler festivale renk kattı.

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