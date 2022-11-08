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Haberler Sarmaşık Timur Selçuk ‘Babamın Şarkıları’yla anıldı

Timur Selçuk ‘Babamın Şarkıları’yla anıldı

8.11.2022

Timur Selçuk ‘Babamın Şarkıları’yla anıldı
MERCAN Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un ölüm yıl dönümünde 'Babamın Şarkıları' eseriyle perdelerini açtı. Timur Selçuk şarkılarının, Mercan Selçuk'un koreografisi ve MSDT dansçılarının performanslarıyla sahneye yansıdığı modern bale eseri 'Babamın Şarkıları', sezon prömiyerini Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yaptı. Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk'un, babasının şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı 'Babamın Şarkıları', Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak izleyiciyle buluştu.
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