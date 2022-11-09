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Kardeşlerim’den büyük başarı

Cumartesi akşamları atv’de yayınlanan başarılı dizi Kardeşlerim’in YouTube sayfası, 4 milyon aboneyi geçti!

9.11.2022

Kardeşlerim’den büyük başarı

Sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor. Abone sayısı 4 milyonu geçen dizinin sevilen genç oyuncuları, fanlarının fotoğraflarından oluşan pastayı kesip Kardeşlerim'in sıkı takipçilerine teşekkür ettiler.

3 SEZONDUR SÜRÜYOR
Dizinin Ömer karakteri Yiğit Koçak, pasta kestikten sonra "Her şey için çok teşekkür ediyoruz. 3 sezondur bizi desteklemeye devam ediyorsunuz. İnşallah sizlerle birlikte dahanice maceralara yelken açarız" diyerek mutluluğunu belirtti. Dizinin yönetmeni Serkan Birinci ise, "4 milyon aboneye ulaşmak gerçekten büyük başarı. Emeği olan herkesi tebrik ediyorum" diyerek dizinin oyuncuları ve set ekibine de teşekkürlerini iletti.

UYUMLU EKİP ÇALIŞMASI
Daha önce 10. bölümde 1 milyon aboneyi geçerek büyük bir başarı elde eden Kardeşlerim, 3. sezonunun başında da 4 milyonu geçerek büyük bir başarıya daha imza attı. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

ÖNEMLİ İSİMLER ROL ALIYOR
Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Lizge Cömert, Recep Usta, Berk Ali Çatal gibi isimlerin paylaştığı Kardeşlerim Cumartesi akşamları atv'de.

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