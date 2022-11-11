atv’den 5’te 5

atv, 9 Kasım'da yayınladığı dizi ve programlarıyla yayınlanan 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinin ilk 5'ine yerleşti. Kantar Medya'dan alınan verilere göre yeni bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman, Tüm Kişiler, AB Sosyal Statü ve 20+ABC1'de en yüksek izlenme payı ve oranlarını alarak tüm kategorilerde birinci, Esra Erol'da programı Tüm Kişiler'de ikinci, Kuruluş Osman Özet'i Tüm Kişiler'de üçüncü, Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı Tüm Kişiler'de dördüncü, AB Sosyal Statü ve 20+ABC1'de ikinci olurken, atv Ana Haber Bülteni ise beşinci olarak 9 Kasım Çarşamba günü, atv dizi ve programları Tüm Kişiler kategorisinin ilk beşine adını yazdırdı.

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