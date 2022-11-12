Alkolü fazla kaçıran Serdar Ortaç sarışın hayranlarını kızdırdı

ŞARKICI Serdar Ortaç, Ankara'daki bir mekanda sahne aldı. Dinleyicilerine eski eşi Chloe hakkında konuşan Ortaç, "8 sene sonra şutladı beni. Evliliği beceremedim. Mutluluğu buldum da şikayet mi ettim? Annem 'Sarışınlardan uzak dur, sarışınlara bulaşma' demişti, dinlemedim. Eşim sarışındı, sevgilim sarışındı" dedi.

Sahnede alkolü fazla kaçıran Ortaç'ın bu sözleri dinleyiciler arasında garipsenirken, ünlü isim bir pot daha kırdı. Ortaç, konuşmasının devamında ise "Evlilik akıl ve ruh hastalarının işi" ifadeleriyle tepki çekti. MS hastalığı ile boğuşan Ortaç'ın sahnede ayakta durmakta zorlandığı dikkat çekerken, mekandan da tekerlekli sandalye ile çıktığı belirtildi.