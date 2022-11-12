EİB’ten büyük ödüllü moda tasarım yarışması

TİCARET Bakanlığı'nın desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin bu sene 17'inci kez düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması başvuruları başladı. Bugüne kadar sektöre Emre Erdemoğlu, Merve Uçar, Mahmut Ağaç, Özlem Erkan, Orkun Sevim, Harun Çifçi gibi başarılı tasarımcıları kazandıran Moda Tasarım Yarışması, geçmiş senelerde Uyanış, Karnaval, Göç, Manipulasyon, Giz, Varoluş, Re-FORM, Newstalgia, The Message Tech-tility ve Contact-less temaları ile organize edildi. Bu yıl tasarımcıların mentoru ise moda tasarımcısı Özlem Erkan olacak. Birinciye 100 bin TL, ikinciye 75 bin TL, üçüncüye ise 50 bin TL para ödülü verilecek.

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