Esra Erol yine tüm ülkeyi ekrana kitledi

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde 10 Kasım Perşembe günü yayınlanan "Esra Erol'da" programı, Tüm Kişiler kategorisinde %6,22 izlenme oranı ve %28,75 izlenme payı alarak birinci oldu. Programa, 72 yaşındaki Abdi amca damgasını vurdu.

ABDİ AMCAYI ACIMADAN SOKAĞA ATMIŞ

Geçtiğimiz günlerde programa katılan Abdi Bey, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Nefes ile dünyaevine girdiğini fakat evliliklerinde bir gün bile gün yüzü görmediğini söyledi. Genç eşi Nefes'in kendisini evden attığını ve sokakta yaşadığını anlatan Abdi amca, Esra Erol aracılığıyla programda eşiyle yüzleşmek istedi. Esra Erol ise, Ayten, Nefes ve Fatma isimleriyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen kadından, bir an evvel Abdi amcadan ayrılmasını ve aldığı iddia edilen paraları geri ödemesini talep etti.

ANLATTIKLARIYLA HERKESİ ŞOKE ETTİ

Programın bir diğer ilgi çeken hikayesi ise, Kadir ile Kezban çiftinin ilişkisi oldu. Esra Erol'a katılan Kadir isimli genç adam, eşi Kezban'ın internetten tanıştığı bir kadına çokça para verdiğini daha sonrasında da ona kaçtığını söylemişti. Stüdyoya gelen Kezban ise anlattıklarıyla şoke etti. Kezban, "Ben kaybolmadım eşimden kaçtım. Gittiğim insanların yanında daha rahatım" dedi. Gittiği kadınları tavırlarına göre seçtiğini anlatan Kezban, ailesinden görmediği sevgiyi başkalarından gördüğünü söyledi.