Hainlerin korkulu rüyası: Çılgın Türkler

atv'nin Türkiye gerçeklerini gözler önüne seren dizisi Yalnız Kurt'ta aksiyon bu hafta da hız kesmedi. Halit'in kumpasıyla devlet nezdinde zor duruma düşen Altay vakit kaybetmeden teröristlerin isimlerini öğrenmek zorundadır. Doğan ve Yıldırım Timi ise ayrı kollardan Altay'ı bu kumpastan kurtarmak için harekete geçti.

KİLİT NOKTA: KIBRIS

Konsülün gündeminde ise Türk- Yunan savaşı dışında yeni bir mesele vardır: Türkiye'nin, Rusya'nın KKTC'yi tanıması için yaptığı hamle. Konsülde Ege'deki hareketlilik konuşulur. Yunanistan'nda Fettah'ın açıklamalarının büyük yankı bulduğu anlatılır. Karacabey, değişen koşulları kendince değerlendirir ve "Kıbrıs'ta Adalar'da, Türkiye'de, Yunanistan kıyılarında sular ısındı. Ege ve Akdenizde fırtına öncesi sessizlik var. Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e açılacak devletin karakolu Kıbrıs'tır. Kıbrıs hiçbir denizde kimsenin sahip olamadığı kadar büyük bir uçak gemisidir. Petrol ve doğalgaz hatlarının kilit noktası, kumar ve bahis konusunda Akdeniz'in Las Vegas'ı olmaya aday. Güney Kıbrıs için silah ambargosu kalktı. Türkiye, Irak ve Suriye'nin Kuzeyi için Pençe Kilit operasyonu yaparken asıl kilit Türkiye için hazırlanıyor. Bu gündemin anahtarı da Kıbrıs" der. Hoca ve diğer konsül üyeleri ise, Çılgın Türkler endişesini dile getirir: "Türkiye'nin Rusya'yla uzun süredir şeker gibi bir diplomasi kurduğu ortada.

KARGAŞA OLMALI

Azerbaycan, Türkiye'nin desteğiyle Karabağ'ı aldı. Türkiye şu anda Rusya'dan ve Azerbaycan'dan cüretkar bir talepte bulunarak KKTC'yi tanımalarını istiyor. Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı bütün bu bölge için dönüm noktası olacaktır." Karacabey tekrar sözü alarak, "Yüce konsül bu değişimin Türkiye aleyhine, bizim lehimize gerçekleşmesi için yapılması gerekenlere karar verdi. Türk Yunan savaşı da bu sürecin bir parçası. Türkiye yüzünü Ege'ye çevirmeli. Artık kargaşanın sesini duymak istiyorum. Bir gece ansızın gelecekler diye beklemek istemiyorum..." Türkiye KKTC'nin tanınması için Rusya ve Azerbaycan ile sürdürdüğü diplomatik trafiği artırdı. Olmaz dediğimiz gerçekleşirse her şey değişir. Kuzey Kıbrıs'la Rusya'nın resmi bir diplomatik ilişki kurması demek oyunun değişmesi demektir. Bu Çılgın Türklere dünyanın değiştiğini hatırlatmak gerekiyor.

VATAN MİLLET BİLMEZ ONLAR

HEMŞİNLİ ve Kumandan da bir görüşme yapar ve Altay'ın tuzağa düşürüldüğünü konuşurlar: "Kurt pusuya düşünce nasıl kurtulacağını değil bedeline nasıl ödeteceğini düşünür. Kurdoğlu çoktan planını yapmıştır. Altay kaçmaz. Bunu Dahhak'ın vatan millet bilmeyen hainleri yapar. Dahhak'ın hainleri devlet peşlerine düşünce kaçtılar Türkiye'den. Bu toprakla bağları yok. Şimdi tel örgü arkasından bağıran vahşi hayvanlar gibi Türkiye'ye saldırıyorlar..."

SENİN DE BEYNİNİ YIKADILAR

ALTAY bir kaçak durumuna düşmektense gidip Emniyet'e teslim olur. Altay gözaltına alındığında ise beklemediği bir misafiri vardır: Amcası Halit Yıldırım... Halit Yıldırım, Altay'a bir teklifle gelmiştir. Babası Yavuz Yıldırım'ın yetimhanedeki dolabının anahtarını getirir ve "O dolap bende, babanın gerçek hayalleri içinde. Babanı kandırdılar. Çok büyük hayalleri vardı. Senin gibi onun da beynini yıkadılar. Baban onlara inanıp toprak oldu. Sen tercihini yap" der.