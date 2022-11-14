Milaslılar Zeynep’in şarkılarıyla coştu

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği'nin ilk gün etkinlikleri kapsamında önceki akşam sahneye çıkan ünlü şarkıcı Zeynep Casalini, verdiği konserle meydanı dolduranlara coşkulu saatler yaşattı. Hep bir ağızdan Casalini ile sevilen şarkıları seslendiren Milaslılar, şenlik coşkusunu doyasıya yaşadı. Birinci gün etkinliklerinin ardından saat 20.00'de sahneye çıkan başarılı şarkıcı Zeynep Casalini, Milaslılara unutulmaz bir gece yaşattı. Zeynep Casali'nin birbirinden özel şarkılarına çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce vatandaş eşlik etti. Casalini, şarkılarının yanı sıra samimiyet dolu sohbetiyle vatandaşların gönlünde taht kurarken, günün sonunda dinleyicileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 8. Zeytin Hasat Şenliği programı kapsamında dün akşam da Milaslılar Ferhat Göçer'in şarkılarıyla şenliği sürdürdü.



■ ADEM ÜLKER

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