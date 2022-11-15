Petekkaya’dan köy okullarına kitap desteği

Oyuncu Erkan Petekkaya önceki gün Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu 'Çarşı Kadın'ın deposuna sürpriz bir ziyaret yaptı.

ELLERİYLE HAZIRLADI

Köy okulları kampanyasına destek olmak için yanında kitap getiren ünlü oyuncu, köy okullarına gönderilmek için hazırlanan kolileri kendi elleriyle hazırladı. Getirdiği kitapları özenle kolilere dizen Petekkaya, "Büyük şehirlerdeki imkanlara sahip olmayan birçok okul var. Eğitim yoksa hiçbir şey olmaz. Hepimizin taşın altına elini koymamız şart" dedi. Ünlü oyuncu iki okulun tadilatını üstlendi.